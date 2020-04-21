Алексей Волин оценил перспективы цифровых пропусков

Короткая ссылка
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин оценил перспективы цифровых пропусков.
Алексей Волин оценил перспективы цифровых пропусков
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Меня спросили, считаю ли я, что цифровые пропуска сохранятся после коронавируса. Я сказал, что не вижу необходимости сохранения цифровых пропусков после коронавируса. Не видел ещё ни одного человека, который бы придерживался другой точки зрения», — заявил он в беседе с kp.ru.

Волин также рассказал о мерах профилактики, которые выполняет. По его словам, маску нужно надевать при входе в здание министерства, а на рабочем месте можно находиться и без неё.

«Так как, кроме меня, в кабинете никто не сидит и заразить я могу в лучшем случае стол или телефон, если вдруг со мной что-то произойдёт, то маской в кабинете я не пользуюсь», — пояснил замминистра.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с Nation News прокомментировал решение о выдаче цифровых пропусков в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить