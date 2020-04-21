Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин оценил перспективы цифровых пропусков.

«Меня спросили, считаю ли я, что цифровые пропуска сохранятся после коронавируса. Я сказал, что не вижу необходимости сохранения цифровых пропусков после коронавируса. Не видел ещё ни одного человека, который бы придерживался другой точки зрения», — заявил он в беседе с kp.ru.

Волин также рассказал о мерах профилактики, которые выполняет. По его словам, маску нужно надевать при входе в здание министерства, а на рабочем месте можно находиться и без неё.

«Так как, кроме меня, в кабинете никто не сидит и заразить я могу в лучшем случае стол или телефон, если вдруг со мной что-то произойдёт, то маской в кабинете я не пользуюсь», — пояснил замминистра.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с Nation News прокомментировал решение о выдаче цифровых пропусков в Москве.