С начала действия режима самоизоляции в Татарстане выдали 5 млн цифровых пропусков.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минцифры.

В системе выдачи пропусков зарегистрировано свыше 1,2 тыс. человек.

Самая популярная причина обращения — поездка на дачу. Почти каждый третий цифровой пропуск оформляют именно по ней.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с Nation News прокомментировал решение о выдаче цифровых пропусков в Москве.