В Татарстане выдали 5 млн цифровых пропусков
- © Рамиль Ситдиков
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минцифры.
В системе выдачи пропусков зарегистрировано свыше 1,2 тыс. человек.
Самая популярная причина обращения — поездка на дачу. Почти каждый третий цифровой пропуск оформляют именно по ней.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с Nation News прокомментировал решение о выдаче цифровых пропусков в Москве.