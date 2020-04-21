Сапёры ЮВО обезвредили десятки мин времён Великой Отечественной войны

Сапёры Южного военного округа обезвредили десятки мин времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы были найдены местными жителями в ходе сельхозработ в Ростовской области.

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда». Как отметили военные инженеры ЮВО, взрывоопасные предметы указанного периода приходится ликвидировать часто. Ранее kp.ru сообщало, что в Краснодарском крае обезвредили 17 боеприпасов времён войны.