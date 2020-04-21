Пиотровский рассказал о работе Эрмитажа в период самоизоляции

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, как работает музей в режиме самоизоляции.

Об этом сообщают «Невские новости».

«Музей сегодня — это музей без посетителей. Что музей делает в это время? Прежде всего охраняет коллекции: поддерживает климат в витринах и залах, а также вводит новейшие технологии, проверяя наличие коллекций», — заявил директор музея.

Он добавил, что главное для музея — безопасность коллекций, которую обеспечивают служба безопасности и Росгвардия. Также инженерные службы регулярно проводят дезинфекцию.

По словам директора музея, хранители имеют возможность наблюдать за сохранностью коллекций дистанционно. Охранники регулярно совершают обход залов и проверяют наличие экспонатов и пломб на витринах, а также кормят эрмитажных котов.

Михаил Пиотровский подчеркнул, что в настоящее время музей активно проводит онлайн-трансляции.

Ранее, как сообщало издание kp.ru, сотрудники Государственного Эрмитажа рассказали о жизни музейных котов в период самоизоляции.