В Татарстане установили размеры штрафов за нарушение режима самоизоляции

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В Татарстане установили размеры штрафов для нарушителей режима самоизоляции.
В Татарстане установили размеры штрафов за нарушение режима самоизоляции
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт республиканского Госсовета.

За первое нарушение гражданам грозит штрафная санкция в размере от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, должностным лицам — от 15 тыс. до 40 тыс., юрлицам — от 200 тыс. до 300 тыс.

При повторном нарушении штраф составит 5 тыс. рублей, от 40 тыс. до 50 тыс. и от 300 тыс. до 500 тыс. соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области решили использовать видеокамеры для выявления водителей — нарушителей карантина.

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