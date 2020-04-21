В Нижегородской области составили 22 протокола в отношении нарушителей режима самоизоляции за сутки

Короткая ссылка
В Нижегородской области за 20 апреля провели 624 профилактические беседы и составили 22 протокола из-за несоблюдения режима самоизоляции.
В Нижегородской области составили 22 протокола в отношении нарушителей режима самоизоляции за сутки
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего с 10 по 20 апреля полицейские оформили 452 протокола, из них 396 переданы в суд. По девяти вынесены решения.

Как заявил глава региона Глеб Никитин, от самодисциплины граждан и компаний зависит, какой окажется ситуация через две недели.

«Те, кто сознательно нарушает установленные нормы и правила, подвергают риску жизни своих сограждан», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области решили использовать видеокамеры для выявления водителей — нарушителей карантина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить