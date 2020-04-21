В Нижегородской области составили 22 протокола в отношении нарушителей режима самоизоляции за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Всего с 10 по 20 апреля полицейские оформили 452 протокола, из них 396 переданы в суд. По девяти вынесены решения.
Как заявил глава региона Глеб Никитин, от самодисциплины граждан и компаний зависит, какой окажется ситуация через две недели.
«Те, кто сознательно нарушает установленные нормы и правила, подвергают риску жизни своих сограждан», — отметил он.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области решили использовать видеокамеры для выявления водителей — нарушителей карантина.