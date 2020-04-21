В Нижегородской области составили 22 протокола в отношении нарушителей режима самоизоляции за сутки

В Нижегородской области за 20 апреля провели 624 профилактические беседы и составили 22 протокола из-за несоблюдения режима самоизоляции.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего с 10 по 20 апреля полицейские оформили 452 протокола, из них 396 переданы в суд. По девяти вынесены решения.

Как заявил глава региона Глеб Никитин, от самодисциплины граждан и компаний зависит, какой окажется ситуация через две недели.

«Те, кто сознательно нарушает установленные нормы и правила, подвергают риску жизни своих сограждан», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области решили использовать видеокамеры для выявления водителей — нарушителей карантина.