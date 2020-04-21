Южный военный округ опроверг данные о дополнительных войсках в Чечне

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Южный военный округ не вводил дополнительных войск в Чечню. Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Южный военный округ опроверг данные о дополнительных войсках в Чечне
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Дополнительные войска на территорию Чечни не вводились, ни к каким мероприятиям не привлекались», — сказал Астафьев.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы в один из районов республики введены дополнительные федеральные войска.

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