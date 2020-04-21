Расчёты беспилотников ЧФ провели учения по разведке местности

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Расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели тренировку по развёртыванию поста разведки в позиционном районе.
Расчёты беспилотников ЧФ провели учения по разведке местности
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«В рамках мероприятия боевой подготовки военнослужащие подразделения БЛА совершили марш в назначенный район, развернули пост управления, запустили БЛА «Орлан» и провели разведку местности. По замыслу учения, расчёты должны были обнаружить замаскированный командный пункт условного противника, готовившего плацдарм для высадки с воды «вражеского» десанта», — приводит «Крыминформ» сообщение отдела информационного обеспечения ЧФ.

Отмечается, что в тренировке, которая прошла в рамках плановой боевой подготовки подразделений, приняли участие несколько расчётов.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», военнослужащие Симферопольского краснознаменного мотострелкового полка гвардейской общевойсковой армии ЗВО завершили учения в Нижегородской области.

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