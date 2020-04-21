Эксперт оценил ситуацию с российскими нефтяными компаниями

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов прокомментировал ситуацию с российскими нефтяными компаниями.

По его словам, они терпят убытки по причине падения потребительского спроса на бензин, а также высокого демпфера — государственного механизма, регулирующего цены на АЗС.

«Несмотря на то что оптовые цены на мировой бирже опустились, на розницу это не окажет никакого существенного воздействия. У крупных нефтяных компаний единственный центр прибыли — это заправки, но сейчас показатели упали из-за самоизоляции потребителей. В условиях падения «проливов» удельная доля издержек увеличивается. Издержки необходимо покрывать, чтобы выходить хотя бы на операционную прибыль», — отметил Баженов в беседе с телеканалом «360».

Он добавил, что в этих условиях нефтепереработка оказывается в убытке и торгует себе в минус.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с радио Sputnik прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.