Госархив Оренбургской области опубликовал письма фронтовиков

Государственный архив Оренбургской области представил интернет-проект «Тебе эти строки пишу я…», в рамках которого опубликовал фронтовые письма оренбуржцев в преддверии празднования Дня Победы.

Как передаёт RIA56, в рамках проекта каждую субботу на официальных страницах архива в социальных сетях публикуются фронтовые письма, написанные участниками войны — уроженцами и жителями Чкаловской (Оренбургской) области своим родным и близким.

Отмечается, что всего в архиве области и его филиалах в Бугуруслане, Бузулуке и Орске хранится 542 письма с фронта.

Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва», специалисты Музея ВДНХ начали оцифровывать статьи, новости и заметки, посвящённые Дню Победы и Великой Отечественной войне.