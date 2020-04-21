Госархив Оренбургской области опубликовал письма фронтовиков

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Государственный архив Оренбургской области представил интернет-проект «Тебе эти строки пишу я…», в рамках которого опубликовал фронтовые письма оренбуржцев в преддверии празднования Дня Победы.
Госархив Оренбургской области опубликовал письма фронтовиков
  • © Анна Скудаева
  • РИА Новости

Как передаёт RIA56, в рамках проекта каждую субботу на официальных страницах архива в социальных сетях публикуются фронтовые письма, написанные участниками войны — уроженцами и жителями Чкаловской (Оренбургской) области своим родным и близким.

Отмечается, что всего в архиве области и его филиалах в Бугуруслане, Бузулуке и Орске хранится 542 письма с фронта.

Ранее, как сообщала  «Вечерняя Москва», специалисты Музея ВДНХ начали оцифровывать статьи, новости и заметки, посвящённые Дню Победы и Великой Отечественной войне.

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