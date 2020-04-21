Госархив Оренбургской области опубликовал письма фронтовиков
- © Анна Скудаева
- РИА Новости
Как передаёт RIA56, в рамках проекта каждую субботу на официальных страницах архива в социальных сетях публикуются фронтовые письма, написанные участниками войны — уроженцами и жителями Чкаловской (Оренбургской) области своим родным и близким.
Отмечается, что всего в архиве области и его филиалах в Бугуруслане, Бузулуке и Орске хранится 542 письма с фронта.
Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва», специалисты Музея ВДНХ начали оцифровывать статьи, новости и заметки, посвящённые Дню Победы и Великой Отечественной войне.