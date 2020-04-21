В Москве рассказали о необходимости привязать транспортные карты к пропускам

Замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова рассказала о необходимости привязывать транспортные карты к пропускам.

Как передаёт телеканал «360», с 22 апреля в Москве и Подмосковье проехать в общественном транспорте можно будет только по электронным картам «Тройка», «Стрелка», а также социальной карте жителя столицы или Московской области.

Юлия Темникова подчеркнула, что пассажирам нужно привязать номера этих карт к своим цифровым пропускам минимум за пять часов до начала поездки.

«С 22 апреля оплата проезда в городском транспорте с помощью бумажных билетов, банковских карт и мобильных телефонов на турникетах будет приостановлена. Поездки будут возможны только по транспортным картам, номера которых внесены в цифровой пропуск», — пояснила она.

Представитель метрополитена рекомендовала пассажирам заранее проверять привязку карт к пропуску.