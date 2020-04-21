Количество посылок в Россию из-за рубежа снизилось на 22%

В I квартале 2020 года количество посылок в рамках трансграничной электронной торговли сократилось на 22% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства, всего в период с января по март 2020 года было оформлено 71,9 млн отправлений.

При этом поступления в бюджет выросли до 360 млн (с 214 млн рублей в прошлом году), что, по мнению специалистов, можно объяснить снижением порога беспошлинной онлайн-торговли до €200.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов также отметил, что количество заказов из-за рубежа пошло на спад, так как на фоне коронавируса во всём мире снизилась потребность граждан в непродовольственных товарах.

По его словам, россияне стали чаще заказывать товары на российских сайтах по причине увеличения стоимости доставки из других стран.

Ранее аналитик Андрей Дальнов в беседе с kp.ru прокомментировал рост интернет-торговли в период режима самоизоляции.