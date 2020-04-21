Задержана банда мошенников, обманувших пенсионеров на 22 млн рублей

Сотрудники Московского уголовного розыска задержали телефонных мошенников, которым инкриминируется более 50 афер с ущербом, превышающим 22 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, были выявлены две криминальные группировки, которые специализировались на мошенничестве в отношении пожилых граждан.

Их лидеры организовали три мобильных колл-центра в автомобилях, которые передвигались по дорогам Московского региона, и ещё четыре стационарных — в арендованных квартирах. Оттуда их сообщники обзванивали граждан, которые ранее купили медицинские препараты, и заявляли о якобы причитающейся им компенсации. Для получения денег предлагалось оплатить госпошлину, страховку и услуги инкассации.

В столичном регионе и в Пензенской области полицейские задержали восемь подозреваемых, проинформировала Волк. В ходе 19 обысков у них обнаружили свыше 100 бланков свидетельств на компенсационные выплаты и техническое оборудование, на котором они изготавливались. Кроме того, изъяты базы персональных данных граждан.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев взял расследование на личный контроль.