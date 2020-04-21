В Томской области выявили более 2,8 тысяч нарушений самоизоляции

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В Томской области сотрудники полиции составили более 2,8 тысяч административных протоколов за нарушение самоизоляции и карантина после возвращения из-за рубежа.
В Томской области выявили более 2,8 тысяч нарушений самоизоляции
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Как передаёт портал портал vtomske.ru со ссылкой на региональное управление МВД, сотрудники полиции проводят ежедневные проверки соблюдения жителями региона карантинных мероприятий и режима самоизоляции.

«При выявлении нарушений сотрудники полиции составляют протокол об административном правонарушении, который будет рассмотрен судом. За весь период МВД составило более 2,8 тысяч протоколов», — отметили в ведомстве.

Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, замначальника полиции крымского МВД Александр Смаглин заявил, что на территории Республики Крым на Пасху было задержано 99 человек, нарушивших режим самоизоляции.

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