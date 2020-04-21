Разработчик назвал возможный срок поступления ПВО «Гибка-С» в войска

Машины разведки и управления для мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» могут поступить в войска в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

Как отметили в компании, по итогам прошедших в декабре 2019 года испытаний ЗРК «Гибка-С Министерство обороны России направило ряд рекомендаций для повышения эффективности комплекса, которые внедряются в настоящее время.

«Параллельно началась подготовка к серийному производству. Рассчитываем, что уже в следующем году мы поставим заказчику установочную партию машин», — заявил Вячеслав Михеев, генеральный директор концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику»).

В конце декабря в Минобороны России сообщили об успешном завершении государственных испытаний ПВО «Гибка-С».