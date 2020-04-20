В Тюмени проверяют сообщения об избиении сиделкой пожилой женщины

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В Тюмени начали проверку из-за сообщений об избиении сиделкой пожилой женщины.
В Тюмени проверяют сообщения об избиении сиделкой пожилой женщины
  • РИА Новости

Об этом информирует mk.ru.

В одной из региональных групп социальной сети было опубликовано видео, согласно которому во дворе жилого дома женщина грубо обращается с пенсионеркой в инвалидной коляске, а также наносит ей несколько ударов по лицу и телу.

Установлено, что противоправные действия совершила женщина, которая на протяжении длительного времени осуществляла уход за пенсионеркой.

«В настоящее время пенсионерка находится у родственников, её жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК России.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее kp.ru сообщало, что в Ярославской области завели дело по факту избиения подростка.

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