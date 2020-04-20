Аэропорт Тюмени изменил режим работы из-за ситуации с коронавирусом

Короткая ссылка
Международный аэропорт Рощино изменил режим работы из-за ситуации с коронавирусом.
Аэропорт Тюмени изменил режим работы из-за ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперативный штаб по Тюменской области.

«График работы аэропорта изменён: здание работает с 06:00 до 19:00», — заявили в оперштабе.

Там отметили, что пассажиропоток на внутренних рейсах за последний месяц упал на 85%. Вылеты по международным направлениям отменены полностью.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что международный аэропорт Сочи продлил режим работы в ограниченном режиме до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить