Аэропорт Тюмени изменил режим работы из-за ситуации с коронавирусом

Международный аэропорт Рощино изменил режим работы из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперативный штаб по Тюменской области.

«График работы аэропорта изменён: здание работает с 06:00 до 19:00», — заявили в оперштабе.

Там отметили, что пассажиропоток на внутренних рейсах за последний месяц упал на 85%. Вылеты по международным направлениям отменены полностью.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что международный аэропорт Сочи продлил режим работы в ограниченном режиме до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.