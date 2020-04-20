В Москве организовали проверку после применения силы полицейским к нарушителю самоизоляции

В отношении действий полицейского, который при задержании ударил мужчину в Москве, проводится служебная проверка. Сам мужчина привлечён к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Члены ОНК посетили сегодня с проверкой ОВД «Бирюлёво Восточное»: сотрудник этого отдела применил силу в ходе указанного происшествия. В отделе нам сообщили, что мужчина — местный житель — привлечён к административной ответственности за неповиновение требованию сотрудника полиции и нарушение режима самоизоляции, в отношении действий полицейского проводится служебная проверка», — заявили в комиссии.

Там уточнили, что сотрудники полиции отказались предоставить ОНК более развёрнутую информацию, в частности, назвать фамилию мужчины, в отношении которого применялась сила.

«Известно только, что после задержания ему сделали тест на коронавирус, оказавшийся отрицательным», — добавил член ОНК.

В конце прошлой недели в соцсетях появился ролик, на котором видно, как сотрудники полиции задерживают мужчину, а один из полицейских применяет к нему физическую силу. Как писали СМИ, инцидент произошёл 15 апреля на Бирюлёвской улице. Сотрудники полиции в ходе патрулирования улиц увидели компанию, сидящую около подъезда. Двое мужчин и одна женщина распивали алкоголь.

По некоторым данным, у одного из мужчин не было документа, удостоверяющего личность. При попытке доставить нарушителя самоизоляции в отдел он оказал сопротивление.