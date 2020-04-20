Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости в Петербурге

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Коммерческий директор ГК NordEst Владислав Мак оценил ситуацию на рынке недвижимости в Санкт-Петербурге.
Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости в Петербурге
  • РИА Новости

«На I квартал 2020 года наблюдался повышенный спрос на жилую недвижимость в связи с девальвацией рубля. Например, в марте существенно превышены среднемесячные объёмы продаж на рынке первичной недвижимости в Приморском районе Петербурга», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в настоящее время основная доля продаж жилья городе приходится на россиян, которые стремятся таким образом повысить доходность и обезопасить свои сбережения.

Эксперт также сообщил, что самой популярной локацией для покупки жилья у граждан Китая является Васильевский остров. В период пандемии коронавируса интерес к приобретению петербургской недвижимости резко упал.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал изменения на рынке недвижимости в связи с падением курса рубля.

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