В московском метро снимут внутренние двери

Столичный метрополитен снимет внутренние двери при входе в вестибюли в рамках подготовки к летнему сезону.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Московский метрополитен».

Отмечается, что все внутренние двери, которые нужны для сохранения тепла зимой на станциях, будут сняты до конца апреля. Всего специалистам предстоит снять около пяти тысяч дверей.

В пресс-службе уточнили, что Московский метрополитен проводит такие работы каждую весну для улучшения естественной вентиляции. Кроме того, пассажиры смогут реже контактировать с поверхностями.

В ведомстве добавили, что к осени снятые двери вернут на место.

19 марта интернет-издание kp.ru со ссылкой на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщало, что в Московском метрополитене приостановлены выступления музыкантов.