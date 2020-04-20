В московском метро снимут внутренние двери

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Столичный метрополитен снимет внутренние двери при входе в вестибюли в рамках подготовки к летнему сезону.
В московском метро снимут внутренние двери
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Московский метрополитен». 

Отмечается, что все внутренние двери, которые нужны для сохранения тепла зимой на станциях, будут сняты до конца апреля. Всего специалистам предстоит снять около пяти тысяч дверей. 

В пресс-службе уточнили, что Московский метрополитен проводит такие работы каждую весну для улучшения естественной вентиляции. Кроме того, пассажиры смогут реже контактировать с поверхностями. 

В ведомстве добавили, что к осени снятые двери вернут на место. 

19 марта интернет-издание kp.ru со ссылкой на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщало, что в Московском метрополитене приостановлены выступления музыкантов.

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