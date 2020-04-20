В Краснодарском крае обезвредили 17 боеприпасов времён войны

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В ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю заявили, что за прошедшую неделю взрывотехники обезвредили 17 боеприпасов времён войны в Туапсинском районе.
В Краснодарском крае обезвредили 17 боеприпасов времён войны
  • © ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Как передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, все снаряды нашли местные жители на берегу реки и в лесном массиве.

Отмечается, что среди обнаруженных боеприпасов — разнокалиберные миномётные мины и артиллерийские снаряды, гранаты времен Великой Отечественной войны со следами коррозии.

«Боеприпасы после обследования и идентификации взрывотехники транспортировали в карьер, где уничтожили», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в двух районах Санкт-Петербурга обезвредили боеприпасы времён войны.

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