В Крыму завели дело по факту покупки жилья для детей-сирот по завышенной цене

В Крыму завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при закупке жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По имеющимся данным, в Джанкойском районе был нарушен порядок определения цены контракта, что повлекло причинение ущерба бюджету Крыма на сумму более 760 тыс. рублей.

«В настоящее время сотрудниками следственного отдела по Джанкою устанавливаются все обстоятельства по закупке жилого помещения, его соответствию всем необходимым нормам и требованиям, изучается документация, представляющая интерес для следствия», — рассказали в ведомстве.

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц районной администрации и других уполномоченных сотрудников, ответственных за этот процесс.

Расследование продолжается.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Хабаровском крае направят почти 100 млн рублей на покупку квартир детям-сиротам.