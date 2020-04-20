В Крыму выявили 99 нарушителей режима самоизоляции
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- АГН «Москва»
«Вчера мы проверили 1211 объектов, нарушений не выявлено, замечена положительная динамика. Проверили 167 человек, которые должны находиться дома, и ни одного нарушения не выявили. При этом выявили 99 нарушителей, которые беспричинно находились на улице», — приводит РИА Новости Крым слова Александра Смаглина.
Он уточнил, что в отношении нарушителей составлены административные протоколы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задействуют видеокамеры для выявления водителей — нарушителей карантина.