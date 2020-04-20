В Крыму выявили 99 нарушителей режима самоизоляции

Замначальника полиции крымского МВД Александр Смаглин заявил, что на территории Республики Крым на Пасху было задержано 99 человек, нарушивших режим самоизоляции.

«Вчера мы проверили 1211 объектов, нарушений не выявлено, замечена положительная динамика. Проверили 167 человек, которые должны находиться дома, и ни одного нарушения не выявили. При этом выявили 99 нарушителей, которые беспричинно находились на улице», — приводит РИА Новости Крым слова Александра Смаглина.

Он уточнил, что в отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задействуют видеокамеры для выявления водителей — нарушителей карантина.