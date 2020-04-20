В Крыму выявили 99 нарушителей режима самоизоляции

Короткая ссылка
Замначальника полиции крымского МВД Александр Смаглин заявил, что на территории Республики Крым на Пасху было задержано 99 человек, нарушивших режим самоизоляции.
В Крыму выявили 99 нарушителей режима самоизоляции
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Вчера мы проверили 1211 объектов, нарушений не выявлено, замечена положительная динамика. Проверили 167 человек, которые должны находиться дома, и ни одного нарушения не выявили. При этом выявили 99 нарушителей, которые беспричинно находились на улице», — приводит РИА Новости Крым слова Александра Смаглина.

Он уточнил, что в отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задействуют видеокамеры для выявления водителей — нарушителей карантина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить