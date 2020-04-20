Эксперт дала рекомендации по отношениям в семье в период режима самоизоляции

Зампред президентского Совета по правам человека, директор психологического центра «Мир семьи» Ирина Киркора дала рекомендации по отношениям в семье в период режима самоизоляции.

«Сейчас момент, когда можно заново учиться слышать и уважать членов своей семьи», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, сейчас выясняются ключевые вопросы, о которых давно говорят психологи: люди не умеют разговаривать друг с другом и уважать личное пространство родственников.

«В решении этих вопросов могут помочь психологические группы и профильная образовательная литература. В расписании семьи должны быть совместные мероприятия, например ужин и просмотр фильма», — сказала Киркора.

Как отметила эксперт, у каждого члена семьи должно быть индивидуальное время.

Ранее психолог Владимир Крупин в беседе с Nation News дал рекомендации по общению с подростками во время режима самоизоляции, когда семьи проводят большую часть времени дома, работая или учась дистанционно.