В Севастополе рассказали о новых заражённых коронавирусом

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в городе.

«За выходные два подтверждённых диагноза. Это маленькая девочка, чья мама вернулась из-за границы и по группе риска была под наблюдением у нас в больнице. Маленькая дочь, годик и два месяца, заболела, диагноз подтвердился», — приводит РИА Новости Крым слова Развожаева.

Он добавил, что девочка чувствует себя нормально.

Как передаёт портал sevastopolmedia.ru, ещё один случай подтвердился у пациента, который лежал в больнице им. Даши Севастопольской, где ранее был зафиксирован случай заражения COVID-19.