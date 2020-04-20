Пиотровский рассказал об идее проведения «Бессмертного полка» в самоизоляции

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Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал об инициативе проведения акции «Бессмертный полк» в домах жителей Санкт-Петербурга.
Пиотровский рассказал об идее проведения «Бессмертного полка» в самоизоляции
  • Reuters

Как передаёт «Петербургский дневник», с соответствующим предложением он обратился к губернатору города Александру Беглову.

«Пусть каждая семья выставит в окнах квартир портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны и ровно в 21:00, вместе с первым залпом салюта Победы, зажжёт свечу Памяти. Пусть тысячи огней вспыхнут на улицах Санкт-Петербурга и их гирлянда протянется от улицы к улице, соединив сердца петербуржцев», — цитирует издание обращение Пиотровского.

Ранее ФАН сообщало, что организаторы «Бессмертного полка» рассматривают разные варианты проведения акции.

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