В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.

Как сообщает местный телеканал ГТРК «Алания», к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

«Люди собрались на площади Свободы. Вокруг много сотрудников МВД и Росгвардии. ОМОН оцепил здание правительства», — говорится в сообщении.

Режим самоизоляции в регионе был введён 1 апреля. Битаров тогда заявил, что никто без крайней необходимости не должен покидать свои дома, а правоохранительные органы будут строго следить за соблюдением этого режима гражданами.