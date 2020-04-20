В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

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В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
  • РИА Новости

Как сообщает местный телеканал ГТРК «Алания», к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

«Люди собрались на площади Свободы. Вокруг много сотрудников МВД и Росгвардии. ОМОН оцепил здание правительства», — говорится в сообщении.

Режим самоизоляции в регионе был введён 1 апреля. Битаров тогда заявил, что никто без крайней необходимости не должен покидать свои дома, а правоохранительные органы будут строго следить за соблюдением этого режима гражданами.

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