В Ростове-на-Дону введут пропускную систему

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Ростов-на-Дону с 23 апреля перейдёт на систему пропусков на фоне распространения коронавируса.
В Ростове-на-Дону введут пропускную систему
  • © Ростов-на-Дону / wikipedia.org

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на сайт регионального правительства, соответствующее постановление подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. 

«Разрешения будут выдаваться работникам организаций и индивидуальным предпринимателям, чья деятельность не была приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса», — отметили в правительстве.

Уточняется, что документы будут давать право только на перемещение к месту работы и обратно.

Ранее, как сообщало ОТР, в ряде городов Липецкой области ввели пропускной режим.

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