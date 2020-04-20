В Ростове-на-Дону введут пропускную систему

Ростов-на-Дону с 23 апреля перейдёт на систему пропусков на фоне распространения коронавируса.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на сайт регионального правительства, соответствующее постановление подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Разрешения будут выдаваться работникам организаций и индивидуальным предпринимателям, чья деятельность не была приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса», — отметили в правительстве.

Уточняется, что документы будут давать право только на перемещение к месту работы и обратно.

Ранее, как сообщало ОТР, в ряде городов Липецкой области ввели пропускной режим.