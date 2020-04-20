В Ростове-на-Дону введут пропускную систему
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Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на сайт регионального правительства, соответствующее постановление подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Разрешения будут выдаваться работникам организаций и индивидуальным предпринимателям, чья деятельность не была приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса», — отметили в правительстве.
Уточняется, что документы будут давать право только на перемещение к месту работы и обратно.
Ранее, как сообщало ОТР, в ряде городов Липецкой области ввели пропускной режим.