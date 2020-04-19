Сдача ледокола «Виктор Черномырдин» Росморпорту ожидается в 2020 году

Минпромторг ожидает в 2020 году сдачи Росморпорту ледокола «Виктор Черномырдин», стоимость контракта может быть увеличена, рассказал глава ведомства Денис Мантуров в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

«Я рассчитываю на то, что коллеги из Минтранса нас поддержат и мы найдём решение для того, чтобы закрыть полностью все контрактные условия ну и в этом году сдать ледокол основному заказчику — Росморпорту», — приводит слова министра РИА Новости.

Контракт в настоящее время составляет 8 млрд рублей, однако реально потрачено больше 10 млрд рублей, добавил он.

«Мы исходим из того, что контрактная цена должна быть увеличена, исходя из фактических затрат», — сказал Мантуров.

В декабре 2019 года сообщалось, что ледокол «Виктор Черномырдин», строившийся на «Адмиралтейских верфях», готов к передаче Росморпорту.