Сдача ледокола «Виктор Черномырдин» Росморпорту ожидается в 2020 году
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«Я рассчитываю на то, что коллеги из Минтранса нас поддержат и мы найдём решение для того, чтобы закрыть полностью все контрактные условия ну и в этом году сдать ледокол основному заказчику — Росморпорту», — приводит слова министра РИА Новости.
Контракт в настоящее время составляет 8 млрд рублей, однако реально потрачено больше 10 млрд рублей, добавил он.
«Мы исходим из того, что контрактная цена должна быть увеличена, исходя из фактических затрат», — сказал Мантуров.
В декабре 2019 года сообщалось, что ледокол «Виктор Черномырдин», строившийся на «Адмиралтейских верфях», готов к передаче Росморпорту.