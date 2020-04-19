Благодатный огонь доставили в Крым

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В Крым доставили Благодатный огонь, его привезли регулярным рейсом из Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аэропорт Симферополя.
Благодатный огонь доставили в Крым
  • Reuters

«Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня прибыл в Крым. Он был доставлен в международный аэропорт Симферополь регулярным рейсом из Москвы. Благодатный огонь перевозился в специальных лампах Дэви с соблюдением особых мер безопасности», — сообщили там.

Огонь доставят в главные соборы Крыма и Севастополя: собор Святого Благоверного Александра Невского в Симферополе и Свято-Владимирский собор в Херсонесе, а также в храмы полуострова для праздничных богослужений.

18 апреля вечером в московском аэропорту Внуково приземлился спецборт с Благодатным огнём из Иерусалима.

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