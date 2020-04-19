Собянин поздравил москвичей с Пасхой

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Пасхи. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра солицы.

Собянин отметил, что Пасха — «торжество жизни, дороже которой ничего нет».

«Это чувство согревает нас в нынешний сложный период, когда пандемия коронавирусной инфекции испытывает весь мир на прочность», — заявил мэр.

Он подчеркнул, что в настоящий момент «очень важно проявлять сплоченность, поддерживать врачей, помогать пожилым людям, подставлять плечо тем, кто остался без работы или каким-то другим образом пострадал от пандемии».

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение.

RT ведёт прямую трансляцию праздничной службы по случаю Пасхи в храме Христа Спасителя.

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