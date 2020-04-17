Власти Подмосковья рассказали о поддержке строительной отрасли

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о поддержке строительной отрасли.
Власти Подмосковья рассказали о поддержке строительной отрасли
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наша цель — разработать единый удобный, безопасный регламент. Введём его в начале следующей недели. С одной стороны, не подвергать риску людей. С другой — сделать так, чтобы стройка продолжалась», — заявил глава региона.

По его словам, необходимо дать быстрый старт и ни в коем случае не в ущерб строителям выдержать баланс.

Как отметил Воробьёв, все строительные компании, если есть какие-то вопросы, должны работать напрямую с заместителем председателя правительства Подмосковья Максимом Фоминым.

Ранее эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.

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