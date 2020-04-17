В ряде городов Липецкой области области ввели пропускной режим

В Липецкой области ввели пропускной режим для передвижения граждан по улицам городов.

Как передаёт ОТР, систему внедрили в региональном центре, а также Ельце и Задонске.

Для получения кода необходимо позвонить по многоканальному телефону. Для похода в магазин он будет действовать в течение часа, в случае поездки на дачу — двух, а для посещения больниц и поликлиник — шести часов.

Отмечается, что соблюдение пропускного режима на улицах города контролируют полицейские и помогают получить электронный код при его отсутствии.

Выписывать штрафы в первые дни работы новой системы не будут.

Ранее, как сообщало «Крыминформ», за сутки в Крыму выписали более 300 протоколов в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции.