Эксперт оценил меры поддержки строительной сферы на фоне коронавируса

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец прокомментировал объявленные президентом Владимиром Путиным меры поддержки строительной сферы.

По его словам, объявленные меры поддержки окажут серьёзную помощь отрасли.

«Будет здорово, если такие же пакеты помощи получат другие пострадавшие отрасли экономики, такие как гостиницы, рестораны, индустрия туризма и так далее. Эти отрасли играют в нашей экономике не меньшую роль, чем строительная отрасль. Насколько я понимаю, президент анонсировал целый ряд совещаний, посвящённых состоянию дел в других отраслях. Вполне возможно, что на них будут предложены аналогичные пакеты помощи», — предположил эксперт в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, без господдержки даже самые крупные предприятия рискуют не дожить до завершения пандемии коронавируса.

Ранее, как сообщал портал Nation News, председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил меры поддержки бизнеса.