В Краснодарском крае продлили карантин до 30 апреля

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о продлении карантина до 30 апреля.
В Краснодарском крае продлили карантин до 30 апреля
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

«С учётом того, что мы не достигли ещё пика, кривая идёт вверх и даже не думает повернуть вниз, с учётом вчерашнего обсуждения с врачами-инфекционистами, я принял решение продлить карантин в крае до 30 апреля. Это вынужденная мера. Мы не можем провести три недели в карантине, а потом взять и обрушить тот результат, который сегодня есть», — подчеркнул глава региона.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области продлили режим самоизоляции. По решению губернатора Алексея Текслера, его нужно соблюдать до 30 апреля.

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