В Госдуме прокомментировали ситуацию с кредитованием регионов

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров прокомментировал идею «горизонтального кредитования» регионов на фоне коронавируса.

По его словам, этой инициативой парламент снимает установленные ранее барьеры.

«Нужно сразу подчеркнуть, что делается это не навсегда. Госдума идёт на это с учётом ситуации, в которой оказалась российская экономика в период пандемии нового коронавируса. Сейчас финансовой системе страны необходима большая гибкость, чем обычно. Конечно, нововведения снижают устойчивость финансовой системы страны, но этим приходится жертвовать. Тем более, мы рассчитываем, что пандемия долго не продлится», — пояснил парламентарий в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он добавил, что эта инициатива даст возможность наладить гибкую систему финансовых взаимоотношений между регионами, которые смогут помогать друг другу в оказании необходимой поддержки гражданам и предприятиям.

Ранее, как сообщало Nation News, председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил меры поддержки бизнеса.