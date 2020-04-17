В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо ветерану Спартаку Сычёву

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В рамках проекта RT #ПочтаПобеды пришло письмо ветерану Спартаку Сычёву, который участвовал в кровопролитных боях подо Ржевом, освобождал Киев, штурмовал Берлин и расписался на Рейхстаге.
В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо ветерану Спартаку Сычёву
  • © RT

Автор письма — 41-летний Яцек Червионка. Он родился в Польше, но уже 30 лет живёт в Германии.

«Вы для меня великий герой, Спартак Андреевич», — заявил Червионка.

По его словам, Сычёв и его товарищи в армии освободили планету от фашизма и подарили мир.

«Знаете, в Польше и в Германии я уже много раз смотрел фильмы документальные про войну и читал много книг о войне. Но много раз рассказывали ложь про эту войну и Россию», — сообщил Червионка и добавил, что это просто ужасно и он не понимает, как можно так делать.

Как подчеркнул автор письма, очень важно, что такие люди, как Сычёв, рассказывают свою историю и что в России ежегодно отмечают День Победы.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, их истории войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма передадут ветеранам.

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