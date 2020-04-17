Первый пациент с коронавирусом умер в Ивановской области

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Первый пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 умер в Ивановской области.
Первый пациент с коронавирусом умер в Ивановской области
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«В Ивановской области скончался первый пациент с диагнозом «коронавирус». Это пациент… с тяжёлой сопутствующей патологией, из группы риска — 74 года, был на ИВЛ. Прогноз был изначально очень неблагоприятный именно из-за сопутствующих заболеваний», — приводит РИА Новости сообщение регионального правительства.

Отмечается, что врачи «боролись за жизнь пациента до последнего».

В Ивановской области зарегистрировано 149 случаев COVID-19. 

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 32 008 — болезнь выявлена во всех 85 регионах страны.

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