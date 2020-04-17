В Челябинской области запретили весеннюю охоту

В Челябинской области из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 запретили весеннюю охоту.

«Охоту предполагалось открыть на десять дней на юге области с 18 апреля, в иных районах — с 25 апреля. Но в связи с режимом самоизоляции федеральными органами рекомендовано ограничить любые её виды. В области вводится запрет на проведение охоты сроком до 5 мая», — приводит URA.RU слова замминистра экологии Виталия Безрукова.

Он добавил, что подобный запрет уже действует в 45 регионах страны.

Как передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Минприроды Удмуртии, запрет на охоту введён на территории республики с 16 апреля.

«Запрет введён в отношении любительской и спортивной охоты на водоплавающую и боровую дичь в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий региона», — говорится в сообщении.

Охотников попросили не нарушать режим самоизоляции и установленные ограничения охоты.