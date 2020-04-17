Эксперты заявили о росте спроса на строительство загородных домов

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Директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семён Гоглев прокомментировал повышение спроса на строительство деревянных загородных домов в России на фоне коронавируса.
Эксперты заявили о росте спроса на строительство загородных домов
  • © Михаил Мордасов
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что в среднем по стране в марте 2020 года показатель вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению специалиста, люди перестали откладывать инвестиции, а также увидели очевидные преимущества жизни в собственном доме во время самоизоляции.

«В ближайшие пять месяцев общий объём производства, строительства и продаж деревянных загородных домов может вырасти на 15—20% по сравнению с 2019 годом», — предположил Гоглев.

Руководитель центра загородной недвижимости федеральной риелторской компании «Этажи» Антон Сауков, в свою очередь, отметил, что интерес к деревянному строительству может в дальнейшем увеличиться в среднем на 20—25%.

Ранее эксперт по недвижимости Константин Барсуков в беседе с Inforeactor прокомментировал вероятность повышения спроса на загородные дома в связи с самоизоляцией.

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