Эксперты заявили о росте спроса на строительство загородных домов

Директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семён Гоглев прокомментировал повышение спроса на строительство деревянных загородных домов в России на фоне коронавируса.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что в среднем по стране в марте 2020 года показатель вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению специалиста, люди перестали откладывать инвестиции, а также увидели очевидные преимущества жизни в собственном доме во время самоизоляции.

«В ближайшие пять месяцев общий объём производства, строительства и продаж деревянных загородных домов может вырасти на 15—20% по сравнению с 2019 годом», — предположил Гоглев.

Руководитель центра загородной недвижимости федеральной риелторской компании «Этажи» Антон Сауков, в свою очередь, отметил, что интерес к деревянному строительству может в дальнейшем увеличиться в среднем на 20—25%.

Ранее эксперт по недвижимости Константин Барсуков в беседе с Inforeactor прокомментировал вероятность повышения спроса на загородные дома в связи с самоизоляцией.