Источник: тело мужчины нашли на складе Большого театра в Москве
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Сегодня днём было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру», — заявил источник.
Он добавил, что у двух рабочих, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. По предварительной версии, один из участников конфликта ударил другого ножом, в результате чего тот скончался.
По словам источника, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
В марте в квартире в Москве обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением.