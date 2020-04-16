Источник: тело мужчины нашли на складе Большого театра в Москве

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Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели рабочего, тело которого обнаружили на складе Большого театра в Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник: тело мужчины нашли на складе Большого театра в Москве
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Сегодня днём было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру», — заявил источник. 

Он добавил, что у двух рабочих, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. По предварительной версии, один из участников конфликта ударил другого ножом, в результате чего тот скончался.

По словам источника, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. 

В марте в квартире в Москве обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением.

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