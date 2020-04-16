В Подмосковье рассказали о снижении числа автомобилей на дорогах

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На дорогах Московской области в первый день введения системы пропусков стало на 29% автомобилей меньше, чем неделю назад. По сравнению со вчерашним днём поток упал на 31%.
В Подмосковье рассказали о снижении числа автомобилей на дорогах
  • © Евгений Самарин
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

О введении режима пропусков в Подмосковье стало известно 10 апреля. С 15 апреля их стали спрашивать у граждан, которые пользуются общественным или личным транспортом.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с Nation News прокомментировал решение о выдаче цифровых пропусков в Москве.

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