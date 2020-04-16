В Подмосковье рассказали о снижении числа автомобилей на дорогах
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
О введении режима пропусков в Подмосковье стало известно 10 апреля. С 15 апреля их стали спрашивать у граждан, которые пользуются общественным или личным транспортом.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с Nation News прокомментировал решение о выдаче цифровых пропусков в Москве.