В Подмосковье рассказали о снижении числа автомобилей на дорогах

На дорогах Московской области в первый день введения системы пропусков стало на 29% автомобилей меньше, чем неделю назад. По сравнению со вчерашним днём поток упал на 31%.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

О введении режима пропусков в Подмосковье стало известно 10 апреля. С 15 апреля их стали спрашивать у граждан, которые пользуются общественным или личным транспортом.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с Nation News прокомментировал решение о выдаче цифровых пропусков в Москве.