RT запустил новостную программу о коронавирусе

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RT запустил специальную новостную программу о коронавирусе с ведущим Ильёй Петренко. Она будет выходить по будням.
RT запустил новостную программу о коронавирусе
  • © Пресс-служба мэрии Москвы

В репортажах корреспондентов RT — всё самое важное и интересное о ситуации. Первые два выпуска доступны в YouTube и на сайте телеканала.

Из первого выпуска вы узнаете, с какими проблемами столкнулись власти Москвы после введения спецпропусков из-за коронавируса и как работает пропускная система в Париже.

Во втором выпуске разбираемся, что ждёт врачей, переброшенных на борьбу с инфекцией, и как живёт Ухань, где уже закончился карантин.

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