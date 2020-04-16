RT запустил новостную программу о коронавирусе

RT запустил специальную новостную программу о коронавирусе с ведущим Ильёй Петренко. Она будет выходить по будням.

В репортажах корреспондентов RT — всё самое важное и интересное о ситуации. Первые два выпуска доступны в YouTube и на сайте телеканала.

Из первого выпуска вы узнаете, с какими проблемами столкнулись власти Москвы после введения спецпропусков из-за коронавируса и как работает пропускная система в Париже.

Во втором выпуске разбираемся, что ждёт врачей, переброшенных на борьбу с инфекцией, и как живёт Ухань, где уже закончился карантин.