Власти Москвы рассказали о ситуации с самоизоляцией в городе

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация с соблюдением жителями самоизоляции на фоне эпидемии коронавируса пока не улучшается.

«К сожалению, пока ситуация не улучшается. Наши граждане всё равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе», — цитирует Данчикова ТАСС.

Он также выразил надежду, что плохая погода в Москве «тоже каким-то образом позволит гражданам остаться дома».

В Москве с 15 апреля начали действовать цифровые пропуска для передвижения на общественном и личном транспорте.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.