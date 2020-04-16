Власти Москвы рассказали о ситуации с самоизоляцией в городе

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Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация с соблюдением жителями самоизоляции на фоне эпидемии коронавируса пока не улучшается.
Власти Москвы рассказали о ситуации с самоизоляцией в городе
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«К сожалению, пока ситуация не улучшается. Наши граждане всё равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе», — цитирует Данчикова ТАСС.

Он также выразил надежду, что плохая погода в Москве «тоже каким-то образом позволит гражданам остаться дома».

В Москве с 15 апреля начали действовать цифровые пропуска для передвижения на общественном и личном транспорте. 

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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