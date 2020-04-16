Власти Москвы рассказали о ситуации с самоизоляцией в городе
- АГН «Москва»
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«К сожалению, пока ситуация не улучшается. Наши граждане всё равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе», — цитирует Данчикова ТАСС.
Он также выразил надежду, что плохая погода в Москве «тоже каким-то образом позволит гражданам остаться дома».
В Москве с 15 апреля начали действовать цифровые пропуска для передвижения на общественном и личном транспорте.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.