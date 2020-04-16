В Челябинской области прошли учения с участием танков Т-72Б3М

Короткая ссылка
В Челябинской области прошли учения Центрального военного округа.
В Челябинской области прошли учения с участием танков Т-72Б3М
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

В контрольных занятиях за зимний период обучения задействовали около 50 единиц тяжёлой техники, в том числе модернизированные танки Т-72Б3М с новыми тактико-техническими данными.

«В ходе занятий экипажи танков Т-72БА выполнили зачётное упражнение по вождению боевых машин по пересечённой местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений», — говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

Экипажи Т-72Б3М провели стрельбы по неподвижным мишеням, имитирующим технику условного противника, находящимся на удалении от 300 до 1500 метров.

В манёврах также приняли участие подразделения глубинной разведки. Они отработали самостоятельное ведение огня по появляющимся и движущимся целям со сменой огневых позиций.

Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить