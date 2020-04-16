В Челябинской области прошли учения с участием танков Т-72Б3М

В Челябинской области прошли учения Центрального военного округа.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

В контрольных занятиях за зимний период обучения задействовали около 50 единиц тяжёлой техники, в том числе модернизированные танки Т-72Б3М с новыми тактико-техническими данными.

«В ходе занятий экипажи танков Т-72БА выполнили зачётное упражнение по вождению боевых машин по пересечённой местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений», — говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

Экипажи Т-72Б3М провели стрельбы по неподвижным мишеням, имитирующим технику условного противника, находящимся на удалении от 300 до 1500 метров.

В манёврах также приняли участие подразделения глубинной разведки. Они отработали самостоятельное ведение огня по появляющимся и движущимся целям со сменой огневых позиций.

Ранее, как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.