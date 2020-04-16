Эксперт оценил ситуацию на рынке коммерческой недвижимости Петербурга

Руководитель направления торговой недвижимости «БестЪ» Станислав Ступников рассказал, что ждёт рынок коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга.

«Думаю, что 40% предприятий обанкротятся. Соответственно, коммерческая недвижимость высвободится, её на рынке станет много, и это повлечет за собой снижение стоимости как аренды, так и продажи. Но потом постепенно она начнет набирать обороты, жизнь не останавливается. Через год, через два она всё равно выйдет на какие-то новые рельсы, появятся новые компании, которые опять будут её арендовать, пойдёт новый виток, и недвижимость начнет расти в цене», — отметил эксперт в беседе с Nation News.

По его мнению, меньше всего пострадают фитнес-клубы, а самые высокие риски банкротств в сфере ресторанного бизнеса и салонов красоты.

Ранее депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов России Сергей Вострецов в беседе с ФАН прокомментировал идею создания системы страхования от потери заработка в результате банкротства компании.