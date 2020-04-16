В Тюменской области назвали самые опасные автодороги

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В этом году самыми опасными федеральными автодорогами в Тюменской области стали трассы Тюмень – Ханты-Мансийск и Тюмень – Омск.
В Тюменской области назвали самые опасные автодороги
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на Госавтоинспекцию Тюменской области, за три месяца этого года на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск было зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий (на треть больше, чем годом ранее). В этих авариях погибли 13 человек, 119 человек ранены. 

Кроме того, на тюменском участке федеральной автодороги Тюмень – Омск произошло 35 ДТП, 7 человек погибли, 51 ранен. При этом число аварий увеличилось на половину по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что основными причинами ДТП на трассах остаются превышение скорости движения, выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона и дистанции, сон за рулем.

Ранее пианист Лука Сафронов-Затравкин в беседе с Nation News  прокомментировал ДТП с участием своего отца, художника Никаса Сафронова.

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