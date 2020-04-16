Аналитик прокомментировал рост интернет-торговли в период режима самоизоляции

Аналитик Андрей Дальнов прокомментировал рост интернет-торговли в период режима самоизоляции.

В беседе с kp.ru он привёл статистику, согласно которой до пандемии на онлайн-покупки приходилось всего 2%. Теперь этот показатель заметно растёт, и можно ожидать, что к новому году общий показатель по России составит примерно 5% — как в регионах-лидерах Москве и Московской области.

«В столице и регионе эти значения двигаются в сторону развитых стран, достигая 15 — 20%, как в Германии и Великобритании», — сказал эксперт.

По его словам, для обслуживания онлайн-заказов потребуется много операторов, курьеров, то есть на рынке труда могут появиться дополнительные рабочие места.

Ранее глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров в беседе с газетой «Известия» прокомментировал тенденцию к росту онлайн-продаж на фоне распространения коронавируса.