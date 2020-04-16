Аналитик прокомментировал рост интернет-торговли в период режима самоизоляции

Короткая ссылка
Аналитик Андрей Дальнов прокомментировал рост интернет-торговли в период режима самоизоляции.
Аналитик прокомментировал рост интернет-торговли в период режима самоизоляции
  • Pixabay

В беседе с kp.ru он привёл статистику, согласно которой до пандемии на онлайн-покупки приходилось всего 2%. Теперь этот показатель заметно растёт, и можно ожидать, что к новому году общий показатель по России составит примерно 5% — как в регионах-лидерах Москве и Московской области.

«В столице и регионе эти значения двигаются в сторону развитых стран, достигая 15 — 20%, как в Германии и Великобритании», — сказал эксперт.

По его словам, для обслуживания онлайн-заказов потребуется много операторов, курьеров, то есть на рынке труда могут появиться дополнительные рабочие места.

Ранее глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров в беседе с газетой «Известия» прокомментировал тенденцию к росту онлайн-продаж на фоне распространения коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить