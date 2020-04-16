Во Владикавказе завели дело из-за распространения фейка о коронавирусе
- РИА Новости
Как передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СК России по Республике Северная Осетия — Алания, 6 апреля 38-летней житель Владикавказа опубликовал в соцсетях две видеозаписи, в которых «призывал население республики к неподчинению и нарушению режима самоизоляции».
В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).
В пресс-службе отметили, что расследование уголовного дела продолжается.
Ранее, как сообщал портал kp.ru, жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.