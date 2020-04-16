Во Владикавказе завели дело из-за распространения фейка о коронавирусе

Во Владикавказе Следственный комитет завел уголовное дело в отношении мужчины за распространение двух видеороликов с фейковой информацией о коронавирусе.

Как передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СК России по Республике Северная Осетия — Алания, 6 апреля 38-летней житель Владикавказа опубликовал в соцсетях две видеозаписи, в которых «призывал население республики к неподчинению и нарушению режима самоизоляции».

В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

В пресс-службе отметили, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.