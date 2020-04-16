Во Владикавказе завели дело из-за распространения фейка о коронавирусе

Короткая ссылка
Во Владикавказе Следственный комитет завел уголовное дело в отношении мужчины за распространение двух видеороликов с фейковой информацией о коронавирусе.
Во Владикавказе завели дело из-за распространения фейка о коронавирусе
  • РИА Новости

Как передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СК России по Республике Северная Осетия — Алания, 6 апреля 38-летней житель Владикавказа опубликовал в соцсетях две видеозаписи, в которых «призывал население республики к неподчинению и нарушению режима самоизоляции».

В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

В пресс-службе отметили, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, жительницу Перми оштрафовали на 40 тыс. рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить