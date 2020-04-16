В Росгвардии прокомментировали сообщения о задержании полковника

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал сообщения о задержании полковника по подозрению в вымогательстве.

«Все мероприятия проводились при содействии Главного управления собственной безопасности Росгвардии. Организовано необходимое взаимодействие с правоохранительными органами», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в Росгвардии принимают все необходимые меры для профилактики и пресечения преступлений и правонарушений.

Как отметил Грибакин, результатом этой работы является тот факт, что такие противоправные деяния единичны, они своевременно выявляются и пресекаются.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что полковник Росгвардии задержан в Московской области. Его подозревают в вымогательстве около 20 млн рублей у бизнесмена. Предприниматель обратился в полицию.

Материалы уголовного дела переданы в военные следственные органы СК России.